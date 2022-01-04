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Курортний Трускавець залишився без води: в чому причина

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Трускавець, Вівторок 04 січня 2022 16:29
Курортний Трускавець залишився без води: в чому причина Фото: курортний Трускавець залишився без води (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

У курортному місті Трускавець (Львівська область) мешканці з 3 січня залишилися без водопостачання. Комунальне підприємство "Дрогобичводоканал" припинило подачу води через закінчення дії договору.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Департаменту цивільного захисту населення Львівської ОДА.

"У зв’язку з тим, що між ТзОВ "Трускавецький водоканал" та КП "Дрогобичводоканал" не укладений договір на водопостачання на 2022 рік, з 09:00 3 січня КП "Дрогобичводоканал" припинило подачу води у м. Трускавець. Підписання договору заплановано на 4 січня", - йдеться в повідомлені.

Разом з тим у комунальному підприємстві "Дрогобичводоканал" повідомляють, що не надають послуги ТзОВ "Трускавецький водоканал", оскільки старий договір втратив чинність 00:00 01.01.2022, а надісланий проект нового договору ТзОВ "Трускавецький водоканал" не підписало.

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Трускавец Водопостачання
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