Курортный Трускавец остался без воды: в чем причина

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Департамента гражданской защиты населения Львовской ОГА.

"В связи с тем, что между ООО "Трускавецкий водоканал" и КП "Дрогобичводоканал" не заключен договор на водоснабжение на 2022 год, c 09:00 3 января КП "Дрогобичводоканал" прекратило подачу воды в г. Трускавец. Подписание договора запланировано на 4 января", - говорится в сообщении.

Вместе с тем в коммунальном предприятии "Дрогобычводоканал" сообщают, что не предоставляют услуги ООО "Трускавецкий водоканал", поскольку старый договор утратил силу 00:00 01.01.2022, а присланный проект нового договора ООО "Трускавецкий водоканал" не подписало.