Курди вперше заявили про готовність відійти від кордону з Туреччиною

Сирійські курди готові відійти з прикордонних з Туреччиною районів. Про це заявив один з лідерів курдських "Сирійських демократичних сил" Редур Халіл, передає "Радіо Свобода".

За словами Халіла, курдські групи вийдуть з прикордонних районів на північному сході Сирії та виконають запропоновану США угоду про припинення вогню. При цьому курдська сторона виставила умову, згідно з якою турецькі війська повинні дозволити курдам евакуюватися з підконтрольних населених пунктів.

Уточнюється, що курдські формування відійдуть на 30 км вглиб сирійської території на ділянці довжиною 120 км. Відзначимо, ця заява стала першим публічним визнанням можливості вийти із зони бойових дій.

Нагадаємо, раніше Туреччина і курди звинуватили один одного в порушенні режиму припинення вогню.

Також раніше стало відомо, що президент Туреччини Реджеп Ердоган має намір обговорити розміщення сирійських урядових сил в "зоні безпеки" на півночі країни під час переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним.