Трамп наказав вивести всіх американських військових з півночі Сирії

Фото: Марк Еспер (GettyImages)

Глава Пентагону відмовився коментувати строки відведення військ

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп розпорядився відвести всіх американських військовослужбовців з півночі Сирії, щоб не допустити їх втягнення у бойові дії між турецькою армією і курдськими загонами. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

За словами глави Пентагону Марка Еспера, не весь американський контингент покине територію Сирії.

У той же час він відмовився прокоментувати терміни відведення військ, зазначивши, що процес буде вестися безпечно. Еспер також не став повідомляти, скільки всього військ відводиться з півночі Сирії, уточнивши, що мова йде про більшої частини американського контингенту в 1 тис. людина, розміщеного в Сирії.

Крім цього, глава Пентагону згадав, що курдська-арабська альянс "Сирійські демократичні сили", проти якого Туреччина розгорнула військові дії, мабуть, намагається "укласти угоду" з Дамаском і Російською Федерацією з метою розпочати контратаку.

Нагадаємо, президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив про готовність почати військову операцію в районах Сирії на схід від річки Євфрат.

Після цього міністр оборони США Марк Еспер заявив, що знаходиться в контакті зі своїм турецьким колегою Хулуси Акаром. Сполучені Штати зосереджені на створенні механізму забезпечення безпеки в північній і північно-східній Сирії.

Також повідомлялося, що Туреччина не задоволена переговорами з США щодо створення безпечної зони в Сирії.