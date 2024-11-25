За прошедшие сутки 217 боев. Генштаб рассказал о ситуации на фронте
За прошедшие сутки, 24 ноября, на фронте состоялось 217 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском и Кураховском направлениях.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба Вооруженных сил Украины (ВСУ).
"За минувшие сутки авиация, ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили двенадцать районов сосредоточения личного состава", - пишет Генштаб.
Ситуация на фронте
На Харьковском направлении россиян шесть раз штурмовали вблизи населенных пунктов Казачьей Лопани, Тихого и Волчанска.
На Купянском направлении состоялось 14 атак неподалеку Голубовки, Песчаного, Лозовой, Кругляковки, Новоосиново, Колесниковки и Вишневого.
На Лиманском направлении враг 15 раз атаковал вблизи населенных пунктов Новомлинск, Колесниковка, Кругляковка, Сеньково и Лозовая.
На Краматорском направлении отражено четыре атаки в районах Часового Яра и Ступочек.
На Покровском направлении остановлено 55 штурмовых и наступательных действий агрессора в районах Миролюбовки, Крутого Яра, Новоторецкого и не только. Враг сосредоточил усилия в направлении населенных пунктов Селидово и Луч. С начала текущих суток, 25 ноября, противник 46 раз атаковал.
На Торецком направлении враг девять раз атаковал в районах Дилиевки, Торецка и Щербиновки, получил отпор.
На Кураховском направлении отражено 67 атак. Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед вблизи Берестков, Сонцовки и не только.
На Времовском направлении отражено 14 атак в районах Трудового, Новоселки и Макаровки.
На Курском направлении отражено 25 атак.
Потери России
С начала полномасштабной войны Российская Федерация (РФ) потеряла более 732 тысяч единиц военных. Только за минувшие сутки Силы обороны ликвидировали еще 1610 террористов, а также уничтожили:
- 6 танков;
- 27 боевых бронированных машин;
- 22 артиллерийские системы.
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