Покупать или снимать: за сколько лет аренды квартиры отобьется ее стоимость

В большинстве городов стоимость аренды квартир в течение 2024 года не изменилась, однако в Ивано-Франковске и Киеве цены "взлетели" до рекордных показателей, повысившись на 37% и 32%, соответственно.
РБК-Украина со ссылкой на данные ЛУН рассказывает о том, что происходит на рынке аренды в Украине и за сколько лет найма квартиры, можно отбить ее стоимость.
Эксперты ЛУН заявляют, что рынок аренды чувствует себя увереннее всего, по сравнению со вторичным и первичным рынком, поскольку есть высокий спрос, арендные ставки растут и срок экспозиции свободных квартир снижается.
Лидерами по стоимости аренды жилья остается Ужгород, Львов и Киев, там однокомнатные квартиры стоят 18,5 тысячи гривен в месяц, 17 тысяч и 16,5 тысячи, соответственно. А вот самые дорогие двух- и трехкомнатные квартиры в столице, их там сдают за 22,9 тысячи гривен и 37,5 тысячи гривен, соответственно.
При этом за 2024 год цены в Киеве взлетели на треть, во Львове - на 13%, а в Ужгороде - остались без изменений. А вот рекорды по подорожанию побил Ивано-Франковск, где аренда за год выросла на 37%. В среднем однокомнатные квартиры там сдают за 13,7 тысячи гривен в месяц. В рейтинге самых дорогих городов он занимает 5-е место после Луцка, где аналогичное жилье сдают за 15 тысяч гривен.
Также за этот год стоимость аренды выросла в Одессе на 13%, там однокомнатные квартиры стоят 8,5 тысячи гривен в месяц, в Хмельницком - на 11%, аналогичное жилье сдают за 10 тысяч гривен и на 9% недвижимость подорожала в Виннице, где однокомнатная квартира сейчас стоит 12 тысяч гривен.
Самые низкие цены на аренду в Херсоне, Харькове и Запорожье. Там однокомнатные квартиры стоят - 3 тысячи гривен, 4 тысячи и 5 тысяч, соответственно. Цены в течение года не изменилась.
Двухкомнатные и трехкомнатные квартиры упали в цене только в Днепре - на 10% и 3% за год и сейчас они стоят по 15 тысяч гривен в месяц, а однокомнатные - 10 тысяч.
Эксперты ЛУН рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке и определили, скольким годам найма жилья равна стоимость квартиры.
Стоимость однокомнатной квартиры отобьется при аренде:
Добавим, что поскольку в этом году цены на аренду в Киеве резко выросли, то уменьшилось количество лет с 15 до 12,6, за которые отобьется стоимость однокомнатной квартиры. Аренда двухкомнатной квартиры в течение 14,4 года равняется ее стоимости, а стоимость трехкомнатной квартиры равна 12,7 года аренды.
Для анализа экономической доступности аренды жилья эксперты ЛУН рассчитали соотношение средней заработной платы в регионе к средней арендной ставке.
Самый большой процент зарплаты идет на аренду квартиры у жителей Ужгорода - 84%. Далее в рейтинге - Луцк и Львов с показателями 79% и 74%, соответственно. Киев оказался на четвертом месте - 66%, пятерку лидеров закрывает Ивано-Франковск - 65%.
Меньше всего с зарплаты отдают на аренду квартир жители Херсона - 15%. Харьковчане платят 20% зарплаты. У жителей Николаева и Запорожья уходит по 27% и 28% на аренду, а Кропивницкого - 34%.
Ранее мы рассказывали о том, что в течение 2024 года почти во всех регионах Украины выросли цены на недвижимость, они снизились только в областях, в непосредственной близости к фронту. Больше всего на вторичном рынке подорожало жилье в Ровно - на 24%, на первичном - в Кропивницком +33%, а аренда больше всего подскочила в Ивано-Франковске - на 37%.
Читайте также о том, что в пятерку городов с самой дешевой недвижимостью входят: Херсон, Запорожье, Харьков, Сумы и Николаев. Стоимость 1 кв. м там на вторичном рынке там колеблется от 470 до 610 долларов, а на первичном рынке - 620-670 долларов.
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