Покупаем автомобиль: ТОП-5 ошибок при выборе кузова

Предмет, которым никогда не пользовался сам, может казаться не совсем тем, является ли он на самом деле – особенно если опираться на информацию из непроверенных источников. Тип кузова автомобиля – один из тех предметов, полноценно протестировать который в реальных условиях большинство покупателей не имеет возможности. На примере нескольких типичных ошибок показываем, как важно самому разобраться в важном для вас вопросе.

Выбирая для своей очередной машины новый, ранее незнакомый тип кузова, или вообще выбирая первый автомобиль в жизни, автомобилист рискует приобрести не то, на что рассчитывал. При том, что после покупки изменить что-то уже невозможно: кузов – не "титановые" диски, более интересный место ошибочно выбранного не установишь. Поэтому берегитесь ложных стереотипов.

Самый большой багажник – у универсала

Очень часто это не так. В первоначальном состоянии, когда сиденья установлены для размещения полного комплекта пассажиров, багажник универсала часто меньше, чем у того же седана. Одна из причин в том, что грузовой отсек универсала часто имеет высокий пол. Конечно, когда убрать заднюю полку и сложить задний диван, универсал выходит на одно из первых мест по емкости в семействе машин, построенных на одной базе.

Почему не на первое? Потому что так же с ним может сразиться и компактвэн на базе той же модели. Короче говоря, перед покупкой определяйтесь, при каком варианте трансформации вам чаще всего потребуется багажник и разбирайтесь с цифрами вместимости в буклетах или на дилерских сайтах.

Представительское авто – это седан

С давних пор принято думать, что седан – самый крупный и комфортный тип кузова. В определенной степени оно действительно так, но сегодня, понемногу вымирая, этот тип кузова уступил статус наиболее солидного и комфортного – где-то внедорожникам, а где-то – минивэнам премиум-класса. Достаточно, скажем, сравнить удобство посадки в салон и пространство в нем у седана и минивэна или большого внедорожника.

Пикап – крепкая машина на все случаи жизни

Прочная – да, но если построена на шасси бескомпромиссного рамного внедорожника. А насчет случаев жизни – отнюдь не на все. Потому что, во-первых, подобные пикапы почти обязательно имеют жесткую некомфортную подвеску. А во-вторых, потому что у них нет закрытого багажника и не каждый груз будет безопасно чувствовать себя в открытом кузове – например, в большом городе.

Хэтчбек и универсал холодные зимой.

Когда так говорят, подразумевают сравнение с седаном – мол, при открывании крышки багажника теплый протопленный салон хэтча/универсала остывает и люди внутри мерзнут. Это неправда. Основной аккумулятор тепла в салоне авто – не заполняющий его воздух, а находящиеся в нем массивные предметы. И за те полминуты, пока вы при поднятом "ляде" манипулируете с поклажей в багажнике, теплый интерьер успеть не успеет.

Для лета и развлечений – кабриолет

В принципе, да, но – с кучей оговорок. "Развлекаться" в открытом салоне кабриолета или родстера на палящем солнце было верхом наслаждения давно – когда не существовало кондиционеров, климат-контроля и длинных пробок. Ведь если не спеша двигаться по живописной загородной дороге, разгоряченные маковки водителя и пассажиров будет слегка охлаждать поток воздуха. А в пробках или в неспешном городском трафике придется поднимать крышу и превращать кабриолет в обычную закрытую машину. Владельцы нынешних кабриолетов активно используют свои автомобили не только летом, но и весной и осенью. Ибо продуманная организация воздушных потоков и система отопления современных "кабриков" делают променады в межсезонье более приятными, чем в летнюю жару.

Кратко

Согласитесь, что именно кузов определяет главные потребительские характеристики машины – и способность что-то перевезти, и комфорт размещения людей, и емкость, и во многом пригодность к тем или иным путям тоже. Поэтому советуем начинать выбор машины с кузова – а потом уже переходить к силовым агрегатам, бренду, стоимости удержания и т.д.