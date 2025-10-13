Купили со скидкой, но передумали? Можно ли вернуть акционный товар и что об этом говорит закон

Во время распродаж и акций многие покупатели сталкиваются с надписью "Акционный товар возврату и обмену не подлежит". Однако такое условие противоречит законодательству Украины.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на сообщение Госпродпотребслужбы в Facebook.
В соответствии со статьей 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не подошел по форме, размеру, цвету, фасону или по другим причинам не может быть использован по назначению.
Это правило распространяется и на акционные товары, если скидка не связана с дефектами продукции.
Исключение: белье, парфюмерия, косметика, лекарства, продукты и другие товары из списка, утвержденного постановлением Кабмина №172 от 19 марта 1994 года.
Если продавец отказывается обменять или принять возврат, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы с соответствующим заявлением.
Ранее мы писали о том, что товар, купленный в кредит или с рассрочкой, можно вернуть или обменять в течение 14 дней, если сохранен его вид и есть чек. Для этого покупатель сначала должен отказаться от договора с кредитодателем, а затем обратиться к продавцу. Если же магазин отказывается принять товар, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу.