Купили со скидкой, но передумали? Можно ли вернуть акционный товар и что об этом говорит закон

Закон на стороне потребителя

В соответствии со статьей 9 Закона Украины "О защите прав потребителей", потребитель имеет право обменять непродовольственный товар надлежащего качества на аналогичный, если он не подошел по форме, размеру, цвету, фасону или по другим причинам не может быть использован по назначению.

Срок и условия обмена:

обмен возможен в течение 14 дней после покупки, если продавец не установил больший срок.

после покупки, если продавец не установил больший срок. товар должен сохранять первоначальный вид: не быть в использовании, сохранены пломбы, ярлыки и потребительские свойства.

обязательно нужно иметь чек или другой расчетный документ.

Акционные товары и исключения

Это правило распространяется и на акционные товары, если скидка не связана с дефектами продукции.

Исключение: белье, парфюмерия, косметика, лекарства, продукты и другие товары из списка, утвержденного постановлением Кабмина №172 от 19 марта 1994 года.

Куда обращаться при отказе

Если продавец отказывается обменять или принять возврат, потребитель может обратиться в Госпродпотребслужбу или ее территориальные органы с соответствующим заявлением.

Акционные товары можно возвращать, если скидка на них не связана с дефектом продукции (фото: Госпродпотребслужба/Facebook)