Пенсіонери зможуть купити ліки за "ковідну" тисячу: як це працюватиме

Купити ліки за "ковідну" тисячу зможуть вакциновані від COVID-19 українці, яким на момент платежу виповнилося 60 років. Банки перевірятимуть вік громадян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра цифрової трансформації Михайла Федорова у Facebook .

"Як це працюватиме? Банки перевірятимуть вік людини у момент проведення платежу. Коли саме ви оформили картку - не важливо, головне, щоб на момент купівлі ліків вам вже виповнилося 60 років", - написав він.

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.

З початку запуску програми "єПідтримка" у грудні 2021 року понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень з отриманих коштів українці вже витратили.