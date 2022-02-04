Купувати ліки за "ковідну тисячу" зможуть не тільки пенсіонери

Розширення програми

Як зазначили в прес-службі, доручення надано Міністерству економіки, Міністерству соціальної політики, Міністерству цифрової трансформації.

З 24 січня кошти "ковідну тисячу" дозволили витрачати на ліки українцям від 60 років.

Після того як міністерства підготують документи, планується дати можливість особам з інвалідністю I і II групи використовувати гроші, які виділяються з держбюджету в рамках програми, на придбання лікарських засобів.

Особливості купівлі ліків

Раніше Кабінет міністрів розширив сфери діяльності, в яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка".

Перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця доповнено новою сферою - лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

Водночас міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що банки перевірятимуть вік людини в момент проведення платежу. "Коли саме ви оформили картку - не важливо, головне, щоб на момент покупки ліків вам вже виповнилося 60 років", - написав він.

Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному додатку "Дія".

Раніше перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядав наступним чином:

залізничні та авіаквитки в межах України;

квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;

квитки на концерти;

абонемент в спортзал;

товари в книжкових магазинах.

ліки для осіб старше 60 років.