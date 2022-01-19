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Купити ліки за "ковідну" тисячу дозволять тільки одній категорії українців

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Україна, Середа 19 січня 2022 10:36
Купити ліки за "ковідну" тисячу дозволять тільки одній категорії українців Фото: ковідну тисячу на ліки можна буде витратити лише пенсіонерам (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Кабінет міністрів планує розширити сфери діяльності, у яких можна отримати послуги в рамках програми "єПідтримка". Українці віком від 60 років з 24 січня зможуть купити на "ковідну" тисячу ліки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 19 січня.

Як зазначається в пояснювальній записці до проекту, "в умовах встановленого Кабінетом міністрів України карантину… потребують підтримки особи віком від 60 років шляхом надання допомоги у розмірі 1 тисячі гривень для придбання лікарських засобів".

Згідно з документом, перелік сфер діяльності та кодів категорії продавця за програмою буде доповнений новою сферою - лікарські засоби.

При цьому особи від 60 років зможуть придбати на "ковідну" тисячу як рецептурні, так безрецептурні ліки.

    Нагадаємо, зараз отримати 1 тисячу гривень з держбюджету можуть повнолітні українці, які отримали щеплення двома дозами вакцини. Для цього потрібно мати COVID-сертифікат в мобільному застосунку "Дія".

    Сьогодні перелік послуг, на які можна витратити кошти, виглядає наступним чином:

    • залізничні та авіаквитки в межах України;
    • квитки в кінотеатр, театр, музей або виставковий центр;
    • квитки на концерти;
    • абонемент в спортзал;
    • товари в книжкових магазинах.

    З початку запуску програми "єПідтримка" у грудні 2021 року понад 7,2 млн українців подали заявки в "Дії" на отримання 1 тисячі гривень. За чотири тижні дії програми громадянам вже виплачено близько 7 млрд гривень. Близько 1,5 млрд гривень грошей платників податків українці вже витратили.

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    Кабінет Міністрів України
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