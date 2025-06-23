Купили новый телефон? Сделайте эти 6 шагов, чтобы все работало правильно

Использование резервной копии Google для восстановления определенных приложений

Вместо клонирования данных со старого смартфона через встроенные утилиты производителям чаще отдается предпочтение восстановлению резервной копии из Google-облака.

Основная причина - возможность выбрать только нужные приложения и избежать переноса устаревшего софта, накопившегося за время тестов.

Преимущество такого подхода - сохранение ключевых данных: SMS-сообщений, списка контактов, истории вызовов, настроек устройства, а также паролей, если используется Google Password Manager. При возникновении проблем с автоматическим входом в аккаунты используется доступ к паролям через браузер Chrome.

Настройка интерфейса под личные предпочтения

Из-за того, что интерфейсы Android становятся все более разными у производителей, настройка внешнего вида системы требует отдельного внимания.

Обычно выбирается классическая трехкнопочная навигация, включается темная тема и режим защиты глаз (Eye Comfort), активируется выдвигающееся меню приложений (если оно не включено по умолчанию), а также настраиваются ярлыки в панели управления.

Особенно важна настройка панели уведомлений. Некоторые бренды по умолчанию разделяют ее на два экрана - один для уведомлений, другой для переключателей. Если есть возможность, включается классический комбинированный вариант - как, например, в One UI 7 на Samsung Galaxy S25 Ultra.

Резервное копирование через Google Photos

Несмотря на попытки перейти на альтернативные решения вроде Immich, Google Photos остается частью повседневного рабочего процесса. Фото, сделанные на любом из тестируемых устройств, автоматически попадают в резервную копию и доступны на всех устройствах через веб-интерфейс. Это удобно при создании материалов и публикаций.

Даже краткосрочное использование смартфона - повод подключить синхронизацию, ведь сделанные снимки могут попасть в подборку "Воспоминания", одну из наиболее популярных функций сервиса.

Удаление предустановленного ПО

Один из обязательных этапов при настройке нового устройства - удаление ненужных приложений, установленных производителем. Особенно много такого ПО встречается на смартфонах среднего и бюджетного сегмента.

В числе предустановленного - офисные пакеты, игры, клиенты социальных сетей и фирменные утилиты, не всегда совместимые с кросс-платформенной экосистемой.

Все неиспользуемые приложения рекомендуется удалить. Если это невозможно, их стоит отключить или архивировать, чтобы они не мешали работе с основными программами.

Авторизация в ключевых сервисах

Чтобы быстро получать уведомления и не пропустить важные задачи, сначала выполняется вход в основные рабочие сервисы - Gmail, Slack, Asana и мессенджеры. Если смартфон используется как основной, восстанавливается резервная копия чатов WhatsApp.

Приложения, не связанные с работой или коммуникацией, подключаются по мере необходимости. Главное - как можно раньше запустить уведомления из рабочих почтовых ящиков и мессенджеров, чтобы не упустить важную информацию.

Перенос приложений с двухфакторной защитой

Двухфакторная аутентификация остается ключевым инструментом безопасности. Но при переходе на новое устройство вход в такие приложения требует подготовки.

Microsoft Authenticator и похожие программы не синхронизируются автоматически. Поэтому перед сменой смартфона необходимо создать резервную копию и вручную перенести еена новое устройство. Иначе можно потерять доступ к важным сервисам.

Даже при работе сразу с несколькими смартфонами важно соблюдать эту процедуру. Это упрощает переход между устройствами и защищает от потери данных.

После переноса всех данных и приложений рекомендуется выполнить полный сброс старого телефона, если планируется его продажа или передача другому человеку. Это защитит личную информацию и исключит несанкционированный доступ.