Купили новый телефон? Сделайте эти 6 шагов, чтобы все работало правильно

При частой смене Android-смартфонов важно выработать четкий алгоритм настройки. Он помогает упростить переход и адаптацию к новому устройству.
О шести вещах, которые нужно сделать при настройке нового телефона, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на профильное издание Android Authority.
Вместо клонирования данных со старого смартфона через встроенные утилиты производителям чаще отдается предпочтение восстановлению резервной копии из Google-облака.
Основная причина - возможность выбрать только нужные приложения и избежать переноса устаревшего софта, накопившегося за время тестов.
Преимущество такого подхода - сохранение ключевых данных: SMS-сообщений, списка контактов, истории вызовов, настроек устройства, а также паролей, если используется Google Password Manager. При возникновении проблем с автоматическим входом в аккаунты используется доступ к паролям через браузер Chrome.
Из-за того, что интерфейсы Android становятся все более разными у производителей, настройка внешнего вида системы требует отдельного внимания.
Обычно выбирается классическая трехкнопочная навигация, включается темная тема и режим защиты глаз (Eye Comfort), активируется выдвигающееся меню приложений (если оно не включено по умолчанию), а также настраиваются ярлыки в панели управления.
Особенно важна настройка панели уведомлений. Некоторые бренды по умолчанию разделяют ее на два экрана - один для уведомлений, другой для переключателей. Если есть возможность, включается классический комбинированный вариант - как, например, в One UI 7 на Samsung Galaxy S25 Ultra.
Несмотря на попытки перейти на альтернативные решения вроде Immich, Google Photos остается частью повседневного рабочего процесса. Фото, сделанные на любом из тестируемых устройств, автоматически попадают в резервную копию и доступны на всех устройствах через веб-интерфейс. Это удобно при создании материалов и публикаций.
Даже краткосрочное использование смартфона - повод подключить синхронизацию, ведь сделанные снимки могут попасть в подборку "Воспоминания", одну из наиболее популярных функций сервиса.
Один из обязательных этапов при настройке нового устройства - удаление ненужных приложений, установленных производителем. Особенно много такого ПО встречается на смартфонах среднего и бюджетного сегмента.
В числе предустановленного - офисные пакеты, игры, клиенты социальных сетей и фирменные утилиты, не всегда совместимые с кросс-платформенной экосистемой.
Все неиспользуемые приложения рекомендуется удалить. Если это невозможно, их стоит отключить или архивировать, чтобы они не мешали работе с основными программами.
Чтобы быстро получать уведомления и не пропустить важные задачи, сначала выполняется вход в основные рабочие сервисы - Gmail, Slack, Asana и мессенджеры. Если смартфон используется как основной, восстанавливается резервная копия чатов WhatsApp.
Приложения, не связанные с работой или коммуникацией, подключаются по мере необходимости. Главное - как можно раньше запустить уведомления из рабочих почтовых ящиков и мессенджеров, чтобы не упустить важную информацию.
Двухфакторная аутентификация остается ключевым инструментом безопасности. Но при переходе на новое устройство вход в такие приложения требует подготовки.
Microsoft Authenticator и похожие программы не синхронизируются автоматически. Поэтому перед сменой смартфона необходимо создать резервную копию и вручную перенести еена новое устройство. Иначе можно потерять доступ к важным сервисам.
Даже при работе сразу с несколькими смартфонами важно соблюдать эту процедуру. Это упрощает переход между устройствами и защищает от потери данных.
После переноса всех данных и приложений рекомендуется выполнить полный сброс старого телефона, если планируется его продажа или передача другому человеку. Это защитит личную информацию и исключит несанкционированный доступ.
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