Хотите купить новый телефон? 5 причин, почему топовый флагман может вас разочаровать

Новый смартфон всегда кажется заманчивой покупкой, особенно когда производитель обещает рекордную производительность, уникальные камеры и инновационный дизайн. Но реальность часто оказывается менее впечатляющей.

О пяти причинах, по которым стоит дважды подумать перед покупкой нового смартфона, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на онлайн-издание Android Authority , специализирующееся на Android и технологиях.

Незначительные обновления

Время, когда каждый новый флагман означал огромный скачок по сравнению с предыдущей моделью, ушло в прошлое. Современные Galaxy и iPhone хоть и выглядят впечатляюще на бумаге, но по сути отличаются от прошлогодних версий лишь незначительно - как по характеристикам, так и по функциям.

Да, технические улучшения есть, но в повседневной жизни, например, при просмотре Instagram или поиске в интернете, вы вряд ли почувствуете разницу в скорости. Время работы аккумулятора обычно не становится значительно лучше, а качество фото не слишком отличается от того, что может сделать прошлогодняя модель.

Дизайн тоже меняется мало - новый цвет, чуть измененный блок камер, и на этом, как правило, все. Производители предпочитают постепенные улучшения, а не радикальные нововведения.

Если у вас уже есть смартфон прошлого года, покупать последний флагман часто нет смысла. Исключение - если вы настоящий продвинутый пользователь, который всегда хочет идти в ногу с новейшими технологиями.

А если вы используете старый телефон, то покупка флагмана прошлого года - разумный компромисс: вы получите около 90% возможностей последней модели, но за значительно меньшую цену.

Он вам, скорее всего, не нужен

Как уже говорилось, покупка прошлогоднего флагмана может сэкономить деньги, но даже это - перебор для многих. Главная ошибка - приобретать "слишком мощный" телефон.

То, что что-то позиционируется как "лучшее", не значит, что это будет отличным выбором именно для вас. Решение о покупке всегда должно базироваться на реальных потребностях, а не на хайпе и максимальной мощности устройства.

Сегодня смартфоны среднего класса более чем достаточны для большинства пользователей.

Конечно, для самых требовательных игр или сложных задач на устройстве среднего уровня может не хватить ресурсов, но это касается далеко не всех.

Если вы обычный пользователь, который не играет в топовые игры, не профессиональный фотограф и не нуждается в гигабайтах локального хранилища, не стоит брать самый дорогой Samsung Galaxy S25 Ultra с 1 ТБ памяти только потому, что это премиум-модель. Телефон среднего класса полностью покроет ваши потребности и сэкономит деньги.

Цена и быстрая потеря стоимости

Флагманский смартфон всегда стоит дорого. И это еще без учета обязательных аксессуаров - чехла, защитного стекла и, возможно, зарядного устройства, которые вы, скорее всего, купите вместе с ним.

Помимо первоначальных затрат стоит учитывать и стоимость при перепродаже, особенно если планируете в будущем поменять устройство на более новое. Если же вы передаете телефон родственнику, этот вопрос менее актуален.

Новые телефоны быстро теряют в цене. Купленный по полной стоимости флагман резко падает в цене уже в первый год. Большинство покупателей не хотят платить почти полную цену за подержанный флагман, предпочитая доплатить и взять новый аппарат.

К тому же производители регулярно проводят распродажи, снижая цены на новые устройства, что дополнительно сбивает стоимость подержанных моделей.

Старые модели, особенно если удалось купить их по выгодной цене, сохраняют стоимость гораздо лучше. Когда придет время продавать, вы потеряете значительно меньше денег, чем при продаже нового флагмана спустя несколько лет.

Обновления программного обеспечения продлевают жизнь телефону

Сегодня производители смартфонов обеспечивают длительную поддержку устройств, хотя сроки зависят от компании. В Android-сегменте лидируют Google и Samsung, предлагая до семи лет обновлений операционной системы и безопасности.

Это значит, что ваш старый телефон еще долго будет оставаться актуальным и обновленным, что снижает необходимость покупки последней модели ради новейшего программного обеспечения.

Конечно, новые функции часто сначала появляются на свежих устройствах, но со временем многие из них становятся доступны и на старых моделях в рамках обновлений. Не всегда все нововведения приходят, но основные - довольно часто.

Таким образом, если вы возьмете прошлогодний Galaxy S вместо самого нового, основные возможности программного обеспечения будут практически такими же в ближайшие годы - за исключением нескольких редких функций, не стоящих лишних сотен долларов.

Неизвестный фактор

Каждый новый телефон анонсируют так, будто это изобретение века. Однако, как и с любым новым продуктом, всегда есть риск столкнуться с проблемами - от дефектов экрана и перегрева до багов в ПО. Опыт использования нового телефона может оказаться не таким гладким, как хотелось бы.

Чтобы избежать проблем, иногда стоит подождать несколько месяцев после релиза. Следите за обзорами и отзывами пользователей, чтобы понять, стоит ли устройство своих денег.

Еще одна причина выбрать старую модель - уже известные все нюансы. Производитель, скорее всего, выпустил патчи, исправив баги и устранив проблемы с аппаратной частью.

Поэтому шансы столкнуться с серьезными неполадками ниже, если покупать проверенную временем модель, а не самый свежий телефон, особенно в первые дни после запуска.