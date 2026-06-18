Гора безнадежных долгов угрожает второй по величине экономике мира

Китайская экономика рискует столкнуться с новыми трудностями из-за стремительного роста проблемной задолженности населения. Объем "плохих" потребительских кредитов в стране оценивается примерно в 300 млрд долларов, что может стать серьезным препятствием для экономического восстановления после длительного спада на рынке недвижимости.

Как отмечают аналитики, все больше китайцев сталкиваются с трудностями при погашении кредитов на потребительские нужды, кредитных карт и других займов. Из-за этого банки вынуждены реструктуризировать долги, предоставлять отсрочки или переносить выплаты, чтобы избежать резкого роста официальных показателей проблемных кредитов.

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Ситуация является особенно чувствительной для Пекина, поскольку власти в последние годы пытаются переориентировать экономику с инвестиций и экспорта на внутреннее потребление. Однако слабый рынок труда, кризис в секторе недвижимости и падение доверия домохозяйств заставляют население больше экономить и меньше тратить.

Как отмечает Bloomberg, рост долговой нагрузки уже сказывается на экономических показателях. В мае розничные продажи в Китае впервые за более чем три года продемонстрировали спад, что стало сигналом ослабления потребительского спроса. В то же время инвестиции и кредитование также остаются под давлением из-за затяжного кризиса на рынке жилья.

Чтобы не допустить усугубления проблем, китайские власти продлили программу продажи проблемных кредитов специализированным компаниям и выделяют средства на поддержку банковской системы. Регуляторы также позволяют финансовым учреждениям активнее реструктуризировать долги заемщиков.

Впрочем, эксперты предупреждают, что такие меры лишь выигрывают время. Если потребительская активность не восстановится, а доходы населения не начнут расти быстрее, проблемные долги могут превратиться в долгосрочный фактор, который будет сдерживать экономический рост Китая в течение следующих лет.

Что предшествовало

Китайская экономика уже несколько лет страдает от последствий кризиса на рынке недвижимости, начавшегося после проблем крупнейших застройщиков страны. Падение цен на жилье и сокращение инвестиций негативно повлияли на благосостояние домохозяйств и потребительские настроения.

На этом фоне Пекин пытается стимулировать внутренний спрос с помощью субсидий и программ поддержки потребления, однако результаты пока остаются ограниченными.