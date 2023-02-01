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В Купянске задержали женщину, которая во время оккупации внедряла образование по стандартам РФ

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Купянск, Среда 01 февраля 2023 19:15
В Купянске задержали женщину, которая во время оккупации внедряла образование по стандартам РФ Фото: В Купянске задержала женщина, которая во время оккупации внедряла образование по стандартам РФ (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Браславский

Во время оккупации Купянска (Харьковская область) местная женщина начала сотрудничать с РФ и стала "заместительницей директора" в учебном заведении. Правоохранители обнаружили ее и объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"В начале июня 2022 года подозреваемая вместе с другими работниками колледжа организовала набор студентов на новые профессиональные специальности в так называемом "Купянском медицинском колледже имени Марии Шкарлетовой", созданном оккупационной администрацией на базе медицинского колледжа, расположенного в Купянске", - говорится в сообщении.

Уже в августе женщина заняла должность "замдиректора по воспитательной работе" в учебном заведении. Подозреваемая разрабатывала учебные планы, участвовала в совещании, посвященном процессу внедрения российской образовательной учебной программы, а также убеждала других сотрудников колледжа переходить на русскоязычную программу обучения

Она прошла переподготовку в "Курском институте развития образования". Ей объявили о подозрении в коллаборационной деятельности.

Напомним, что в среду, 25 января, в Харьковской области было обнаружено четыре человека, которые могут быть причастны к коллаборационной деятельности.

Житель пгт Большой Бурлук (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации населенного пункта. Правоохранители обнаружили мужчину и задержали его.

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