Под Купянском задержали коллаборанта, выдававшего справки для получения гуманитарки РФ

Житель пгт Большой Бурлук (Харьковская область) сотрудничал с РФ во время оккупации населенного пункта. Правоохранители обнаружили мужчину и задержали его.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Харьковской областной прокуратуры.

"Во время оккупации пгт Большой Бурлук Купянского района местный житель не словом, а делом выразил свою приверженность представителям ВС РФ", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что подозреваемый добровольно согласился занять должность "и.о. специалиста сектора делопроизводства Великобурлукского территориального управления", созданного оккупационной администрацией - "Временной гражданской администрацией Купянского района Харьковской области".

"В обязанности коллаборанта входили регистрация корреспонденции и обращений граждан, а также выдача справок жителям для дальнейшего получения материальной помощи, гуманитарной помощи и предъявления этих справок на блокпостах военным РФ", - добавили в заключение.

Мужчину задержали и объявили о подозрении по факту коллаборационной деятельности.