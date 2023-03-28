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В Купянске мужчина подорвался на противопехотной мине, он погиб

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Купянск, Вторник 28 марта 2023 08:33
В Купянске мужчина подорвался на противопехотной мине, он погиб Фото: в Купянске мужчина подорвался на противопехотной мине (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

В Купянске Харьковской области подорвался на противопехотной мине 50-летний мужчина. Он погиб на месте.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Харьковской ОВА Олега Синегубова и данные ГСЧС.

"В Купянске на неизвестном взрывном устройстве подорвался 50-летний гражданский мужчина. От полученных ранений он, к сожалению, погиб", - написал Синегубов.

Как сообщили между тем в ГСЧС, инцидент произошел на территории садового общества "Литейщик",

"В г. Купянск, на территории садового общества "Литейщик" подорвался на противопехотной мине мужчина 1972 г.р. Погиб на месте", - рассказали спасатели.

Напомним, также мы писали, что мужчина подорвался на мине у пруда в Чугуевском районе Харьковской области.

Ранее вблизи села Волчий Яр Харьковской области на мине подорвался 53-летний тракторист. Мужчина был госпитализирован.

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