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В Купянске авиабомбой повреждено здание горсовета

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Украина, Четверг 10 августа 2023 08:34
В Купянске авиабомбой повреждено здание горсовета Фото: в Купянск повреждено здание горсовета (facebook.com/synegubov.official)
Автор: Александр Белоус

За прошедшие сутки россияне массированно с использованием управляемых авиабомб и другого оружия обстреливали населенные пункты Богодуховского, Харьковского, Чугуевского, Изюмского и Купянского районов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Харьковской ОВА Олега Синегубова Facebook.

"В полночь враг нанес удар по г. Купянск управляемой авиабомбой ФАБ-250. Повреждено здание горсовета", - написал он.

Кроме того, минувшей ночью около полуночи в результате обстрела с. Кондрашовка Купянского района получили ранения 41-летний гражданский мужчина и 39-летняя женщина.

"В 7:30 враг снова обстрелял Купянск, поврежден дом. На эту минуту информация о пострадавших не поступала", - сообщил Синегубов.

Ситуация в Купянске

Купянск Харьковской области был освобождет в сентябре 2022 года. Сейчас российские войска ведут пришествие на этом направлении.

Враг заметно усилил обстрелы населенных пунктов, приближенных к линии фронта, и продолжает террор гражданского населения, в том числе используя авиаудары.

Как соообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, из 53 населенных пунктов Купянского района, расположенных близ зоны боевых действий, может быть проведена обязательная эвакуация гражданского населения и принудительная эвакуация детей.

Синегубов объяснил, что ориентировочно эвакуации подлежит более 11 тысяч человек, в том числе 600 детей.

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