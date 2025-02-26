На Купянском направлении ВСУ уничтожили склад боеприпасов оккупантов
Россияне оборудовали склад с боеприпасами неподалеку от позиций Сил обороны на Купянском направлении. Однако украинские дроны нашли его и уничтожили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал оперативно-стратегической группировки войск "Хортица".
По сообщению ОСУВ, российские оккупанты обустроили скрытый склад с боеприпасами, который наполняли боекомплектом. Однако долго прятаться не удалось - бойцы мотопехотного батальона с помощью дрона обнаружили вражескую позицию.
"Благодаря умело проведенной "ревизии" точным ударом FPV-дрона наши пилоты уничтожили склад боеприпасов захватчиков. В результате точного удара - взрывалось красиво, долго и много", - рассказали в группировке войск.
Умелую работу украинских операторов дронов показала 14 отдельная механизированная бригада имени князя Романа Великого.
Успехи украинских воинов
Кроме того, ВСУ продолжают уничтожать технику и вооружение оккупантов на Краматорском направлении, где операторы FPV-дронов комендатуры быстрого реагирования "Феникс" бригады "Месть" продолжают успешно поражать вражеские позиции и технику.
В течение недели бойцы уничтожили три танка, пушку, военный грузовик с боекомплектом, бензовоз, семь единиц автотранспорта, ретранслятор и мотоблок. Также в воздухе был обезврежен вражеский квадрокоптер Mavic.
Также вчера, 25 февраля, стало известно, что Вооруженные силы Украины в Донецкой области уничтожили вражеские укрытия. Они остановили попытки оккупантов провести штурмовые действия. Артиллеристы бригады "Месть" успешно нанесли удар по вражескому укрытию, уничтожив его и значительно ослабив позиции противника.
Ситуация на фронте
Напомним, что за минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений. Враг нанес 92 авиаудара, сбросил 128 управляемых авиабомб и совершил 5672 обстрела, в том числе 108 из реактивных систем залпового огня.
Также зафиксировано применение 3439 дронов-камикадзе. На Краматорском направлении оккупанты совершили одну атаку в районе Часового Яра.