Купянское направление вошло в тройку по количеству атак. Какая ситуация на фронте

"На Купянском направлении за сутки произошло 28 атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника неподалеку от Кучеровки, Новоосинового, Грушевки, Песчаного, Глушковки, Лозовой, Кругляковки, Петропавловки, Колесниковки и Вишневого", - говорится в сообщении.

В свою очередь, на Покровском направлении ВСУ остановили 26 штурмовых и наступательных действий агрессора в сторону Новотроицкого, Миролюбовки, Луча, Красного Яра и Крутого Яра.

"Наибольшая концентрация вражеских атак была вблизи населенного пункта Селидово", - отметили в Генштабе.

А больше всего атак произошло на Кураховском направлении. Здесь Силы обороны отразили 40 атак.

"Активнее всего оккупанты пытались продвинуться вперед в районах населенных пунктов Новодмитровка и Георгиевка. Кроме того, враг атаковал в сторону Кременной Балки, Цукуриного, Новоселидовки, Константиновки, Антоновки и Екатериновки", - отметили военные.

Ситуация на других направлениях

На Харьковском направлении враг 11 раз штурмовал в районах населенных пунктов Волчанск и Старица.

На Лиманском направлении враг атаковал 16 раз. Пытался вклиниться в оборону ВСУ вблизи Грековки, Макеевки, Невского, Заречного и Торского.

На Краматорском направлении оккупанты атаковали три раза в районах Калиновки, Ступочек и Предтечиного.

На Торецком направлении враг, при поддержке авиации, совершил девять атак неподалеку от Торецка, Дачного и Щербиновки.

На Времевском направлении противник совершил два штурма наших позиций в районах Раздольного и Богоявления. Активно задействовал для ударов по направлению штурмовую и бомбардировочную авиацию.

На Ореховском направлении оккупанты атаковали в сторону Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики пять раз пытались вытеснить с позиций наши подразделения. Получили жесткий отпор, понесли потери.

На Волынском и Полесском направлениях признаков формирования наступательных группировок врага не обнаружено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник с территории России активно применяет артиллерию и авиацию по районам украинских населенных пунктов.

Продолжается операция в Курской области. Авиация врага продолжает наносить удары управляемыми авиационными бомбами по своей территории. В настоящее время известно о 16 авиационных ударах с применением 23 КАБ, к тому же противник совершил 191 артиллерийский обстрел.