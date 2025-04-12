Купянск под плотными обстрелами: четверо пострадавших, под завалами люди

Ситуация в Купянске

С начала полномасштабного вторжения России в Украину Купянск подвергается регулярным обстрелам, которые приводят к многочисленным жертвам среди гражданского населения и значительным разрушениям инфраструктуры.

Обстрелы города происходят с разной интенсивностью в течение всего периода конфликта. К примеру вчера, 11 апреля, российские террористы сбросили авиабомбы на Купянск Харьковской области.

В результате обстрела были ранены, а также повреждено лечебное учреждение.

Подробнее о российском обстреле можно узнать в материале РБК-Украина.

Заметим, что сегодня из данных нового отчета американского Института изучения войны стало известно, что военные Российской Федерации продвинулись на Купянском направлении и в Донецкой области.

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