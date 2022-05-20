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Кульмінація у війні настане до кінця літа і Україна перейде в наступ, - генерал США

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Вашингтон, П'ятниця 20 травня 2022 16:13
Кульмінація у війні настане до кінця літа і Україна перейде в наступ, - генерал США Фото: Бен Годжес (twitter.com/Milan8662)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Кульмінація у війні Росії проти України може настати до кінця літа. До цього моменту російські сили занепадуть, і українські війська отримають достатній потенціал для наступу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю колишнього командувача сухопутними силами США в Європі генерал-лейтенанта Бена Годжеса "Голосу Америки".

"Я думаю, що Росія не може продовжувати робити те, що вони роблять до нескінченності. Вважаю, що кульмінація настане десь наприкінці літа, коли у них закінчаться люди, амуніція і воля до боротьби", - сказав генерал.

За його словами, з такими втратами в особовому складі і техніці російські сили занепадуть до кінця серпня-початку вересня. Україна, в свою чергу, зможе накопичити достатній потенціал для переходу в наступ.

Годжес вважає, що українські війська зможуть відсунути російські сили до лінії 23 лютого, звідки почалося вторгнення в Україну.

Нагадаємо, раніше начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов заявив, що у серпні настане перелом у війні з Росією. Він додав, що українські війська зможуть повернути всі захоплені території.

За даними на ранок 20 травня, з початку війни в Україні російські війська втратили вбитими майже 29 тисяч осіб, тисячі танків і бронемашин, сотні літаків, вертольотів і безпілотників.

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