Кулеба: сейчас есть четкое ощущение подготовки Украины к большой битве

Украина в данный момент готовится к большой битве на дипломатическом и военном фронтах. Поэтому сейчас необходима максимальная поддержка нашей страны со стороны союзников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Министр рассказал, что встреча лидеров стран восточного фланга НАТО, которая на днях произойдет в Польше, может привести к дополнительным решениям в вопросе поддержки Украины.

"Сейчас, понимаете, есть четкое ощущение, что мы готовимся к большой битве на поле боя и к битве на дипломатическом поле боя. И сейчас необходима максимальная мобилизация всех друзей, всех тех, кто действенно помогает Украине", - подчеркнул Кулеба.