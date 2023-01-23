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У Кулебы высказались по поводу передачи Украине самолетов: Давайте создадим глобальную коалицию истребителей

Фото: Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник (facebook.com/UkrBotschaftBerlin)
Автор: Олег Васкив

Идея предоставления Украине немецких боевых самолетов Tornado вызвала широкое обсуждение среди союзников и партнеров.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter замминистра иностранных дел Андрея Мельника.

Как отметил украинский дипломат, в то же время Соединенные Штаты и Нидерланды поддерживают поставки F-16.

"Итак, давайте создадим глобальную коалицию истребителей из европейских Eurofighters, американских F-16 и F-35, немецких Tornado, шведских Gripens и французских Rafales", - призвал Мельник.

Напомним, недавно замглавы МИД предложил Германии передать Украине 93 истребителя Tornado, которые планируют вывести из строя.

Ранее стало известно, что Нидерланды готовы рассмотреть передачу Украине истребителей F-16, если от украинских властей поступит запрос.

При этом во время обращения к участникам Рамштайна 20 января Владимир Зеленский призвал партнеров обсудить возможность отправки F-16 на следующей встрече.

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