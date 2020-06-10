Україна заручилася підтримкою Швеції напередодні саміту "Східного партнерства"

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба під час розмови зі своєю шведською колегою Анн Лінде обговорили питання підтримки євроінтеграційних прагнень України з боку Швеції. Переговори відбулися напередодні проведення відеоконференції міністрів закордонних справ "Східного партнерства" 11 червня 2020 року.

Про це повідомляє прес-служба МЗС України.

Сторони також домовилися про поглиблення економічного співробітництва між країнами. Обговорили мінімізацію негативного впливу пандемії коронавірусу на міжнародну економіку.

Глава МЗС Швеції відзначила прогрес в імплементації реформ в Україні, зокрема ухвалення закону про ринок землі.

"Прихід в Україну відомих шведських брендів, таких як ІKEA, є свідченням успіху України на цьому шляху", - говориться в повідомленні.

Обговорювали безпекову ситуацію на тимчасово окупованих частинах території України, розвиток переговорів в рамках "нормандського формату" та процес імплементації Мінських домовленостей.

Крім того, глава МЗС України напередодні головування Швеції в ОБСЄ наголосив, що пріорітетом для Організації має залишатися протидія російській агресії.

"Переконаний, що високий рівень шведської дипломатії дозволить ефективно і послідовно захищати принципи і норми, закладені в основу архітектури європейської безпеки та діяльності ОБСЄ, під час головування Швеції у 2021 році", - сказав Кулеба.

Раніше повідомлялося, що запланований на 18 червня саміт "Східного партнерства" в класичному варіанті не відбудеться, замість нього планується відеоконференція.

Нагадаємо, Польща і Швеція наполягають на участь в саміті "Східного партнерства" лідерів країн-учасниць Європейського союзу.