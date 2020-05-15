У ЄС наполягають на участь в саміті "Східного партнерства" лідерів Євросоюзу

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Також у ЄС хочуть, щоб за підсумками саміту була прийнята декларація

Польща і Швеція наполягають на участь в саміті "Східного партнерства" лідерів країн-учасниць Європейського союзу. Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк Twitter.

За його словами, це питання сьогодні буде винесено на розгляд у Раді закордонних справ ЄС.

"Польща і Швеція сьогодні піднімуть питання майбутнього саміту "Східного партнерства" у форматі відеоконференції на Раді закордонних справ ЄС. Вони проти пропозиції, щоб у саміті брали участь лише керівники інститутів ЄС, а не лідери країн-членів ЄС", - написав Йозвяк.

Також він додав, що Польща хоче, щоб за підсумками саміту була прийнята декларація.

Раніше РБК-Україна писало, що запланований на 18 червня саміт "Східного партнерства" планують провести у форматі відеоконференції з участю лідерів інституцій Євросоюзу замість лідерів країн-членів ЄС.

Днями Рада Європейського союзу затвердила висновки про політику "Східного партнерства" після 2020 року, в яких підтвердив її стратегічне значення.

Автор: Игорь Литвиненко