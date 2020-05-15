ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У ЄС наполягають на участь в саміті "Східного партнерства" лідерів Євросоюзу

Новини » Політика     15.05.2020 - 11:59
У ЄС наполягають на участь в саміті "Східного партнерства" лідерів Євросоюзу
Ілюстративне фото (eapyouth.eu)

Також у ЄС хочуть, щоб за підсумками саміту була прийнята декларація

Польща і Швеція наполягають на участь в саміті "Східного партнерства" лідерів країн-учасниць Європейського союзу. Про це повідомляє брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк Twitter.

За його словами, це питання сьогодні буде винесено на розгляд у Раді закордонних справ ЄС.

"Польща і Швеція сьогодні піднімуть питання майбутнього саміту "Східного партнерства" у форматі відеоконференції на Раді закордонних справ ЄС. Вони проти пропозиції, щоб у саміті брали участь лише керівники інститутів ЄС, а не лідери країн-членів ЄС", - написав Йозвяк.

Також він додав, що Польща хоче, щоб за підсумками саміту була прийнята декларація.

Раніше РБК-Україна писало, що запланований на 18 червня саміт "Східного партнерства" планують провести у форматі відеоконференції з участю лідерів інституцій Євросоюзу замість лідерів країн-членів ЄС.

Днями Рада Європейського союзу затвердила висновки про політику "Східного партнерства" після 2020 року, в яких підтвердив її стратегічне значення.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ЕвросоюзУкраїнаВосточное партнерство
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся