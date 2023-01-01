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Кулеба пригласил нового главу ОБСЕ посетить Украину

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба поздравил своего коллегу из Северной Македонии Буяра Османи со вступлением в должность руководителя ОБСЕ и пригласил его приехать Украину.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

“Уважаемый Буяр Османи, поздравляю Вас с обретением полномочий главы ОБСЕ. С нетерпением жду возможности поздравить Вас в Украине и работать вместе над усилением реакции ОБСЕ на российскую агрессию и воплощением формулы мира Владимира Зеленского”, - говорится в сообщении Кулебы.

Глава МИД Украины также поблагодарил предыдущего главу ОБСЕ Рау Збигнева за руководство работой организации наиболее принципиальным образом и в самых сложных условиях полномасштабного вторжения РФ.

Ранее Кулеба заявил, что организация по безопасности и сотрудничеству в Европе должна поддержать создание специального трибунала по преступлениям РФ против Украины.

Также сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский в ходе заседания ПА ОБСЕ призвал исключить Россию из организации.

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ОБСЕДмитрий Кулеба