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Кулеба пригласил Эквадор присоединиться к украинской формуле мира

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Татьяна Степанова

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба пригласил Эквадор присоединиться к украинской формуле мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter (X) Дмитрия Кулебы.

Кулеба сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Габриэлой Зоммерфельд и поблагодарил за осуждение ее страной захватнической войны РФ против Украины и солидарность с украинским народом.

"Я пригласил Эквадор присоединиться к формуле мира президента Зеленского как способу восстановления всестороннего, справедливого и крепкого мира для Украины", - сообщил министр.

Главы МИД Украины и Эквадора также исследовали пути дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и увеличения торговли.

Глобальный "саммит мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной "формулы мира".

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МИД УкраиныДмитрий КулебаЭквадор