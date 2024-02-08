Кулеба пригласил Эквадор присоединиться к украинской формуле мира

Кулеба сегодня провел телефонный разговор с министром иностранных дел Габриэлой Зоммерфельд и поблагодарил за осуждение ее страной захватнической войны РФ против Украины и солидарность с украинским народом.

"Я пригласил Эквадор присоединиться к формуле мира президента Зеленского как способу восстановления всестороннего, справедливого и крепкого мира для Украины", - сообщил министр.

Главы МИД Украины и Эквадора также исследовали пути дальнейшего укрепления двустороннего сотрудничества и увеличения торговли.

Глобальный "саммит мира"

Во время выступления на саммите G20 в ноябре 2022 года президент Украины Владимир Зеленский предложил формулу мира, чтобы остановить российское полномасштабное вторжение.

15 января стало известно, что украинская и швейцарская команды приступают к подготовке к проведению глобального "саммита мира" на уровне лидеров государств-участников.

Известно, что Швейцария избрала Женеву местом проведения запланированного глобального саммита по предложенной Украиной "формулы мира".