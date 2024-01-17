Кулеба о замороженных активах России: дебаты по поводу препятствий являются лицемерием

По словам министра, когда речь идет о финансовой поддержке Украины, сейчас существует три источника:

частные инвестиции;

суверенные фонды - макрофинансовая помощь от стран и организаций;

замороженные активы России.

Дебаты, которые ведутся вокруг замороженных активов страны-террориста, сегодня останавливаются на юридических препятствиях касаемо использования этих средств.

"И мне кажется, что эти дебаты абсолютно лицемерны. Почему? Потому что речь идет о банкирах и юристах, которые всегда знают, как приспособить правила к собственным потребностям, и я не думаю, что они не найдут выхода на этот раз. И когда мы слушаем этих банкиров и юристов, которые активно работают с этими "грязными" средствами России, то они не думают о юридических или моральных ограничениях, законно ли с этими деньгами иметь дело", - пояснил министр.

Вопрос передачи Украине российских активов

После начала полномасштабной войны России против Украины страны Запада заморозили активы страны-агрессора.

Как рассказывало Financial Times, в конце 2023 года Соединенные Штаты Америки предложили странам "Большой семерки" конфисковать 300 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины. План хотят согласовать ко второй годовщине широкомасштабного вторжения РФ.

Как отмечал недавно премьер-министр Денис Шмыгаль, Штаты, Европейский союз и другие страны уже приблизились к решению вышеупомянутого вопроса.

"Уже есть первые прецеденты изменений в законодательство, предусматривающие механизмы передачи денег. В настоящее время важно это свести в единую четкую систему, в которую будут вовлечены страны ЕС и G7", - заявил премьер.

Уже в 11 января стало известно о том, что Белый дом поддержал законодательство, которое позволит конфисковать средства и направить их на восстановление Украины.