Кулеба о Залужном: президент долго искал сильного кандидата на посла в Лондоне

"Президент долго искал сильного кандидата на должность посла в Лондоне. И одним из ключевых требований было именно понимание военного контекста. Потому что Великобритания один из лидеров в военной помощи Украине. Это страна, которая имеет видение военной стратегии. Поэтому новый посол должен был иметь глубокий военный бэкграунд", - подчеркнул Кулеба.

Он отметил, что он имел несколько разговоров с бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, во время которых он убедился, что Залужный не против дипломатической работы.

"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, из которых я убедился, что лежит душа у нашего генерала к дипломатической работе. У него и профильное образование есть. Он в 2020 году получил диплом магистра по специальности международные отношения. Я думаю, что это очень логичный шаг", - пояснил Кулеба.

По его словам, он, как глава МИД, очень заинтересован в сильном после в Лондоне.

"Президент решил, что именно Залужный является оптимальной кандидатурой. Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, которое отвечает интересам МИД, интересам самого Залужного, я думаю, и бесспорно интересам Украины", - подытожил министр.

Напомним, сегодня Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома Вооруженных сил Украины Валерия Залужного на должность посла в Британии.

Отставка Залужного

8 февраля главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, руководивший армией с начала российского вторжения в Украину, ушел в отставку. На его место был назначен командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский.

9 февраля президент Украины Владимир Зеленский присвоил бывшему Главнокомандующему ВСУ Валерию Залужному и председателю ГУР Кириллу Буданову звание Героя Украины.

Буданов усомнился, что причиной отставки Залужного мог бы стать конфликт с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Отвечая на вопрос о возможном расстройстве между президентом Украины Владимиром Зеленским и уже бывшим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, Буданов сказал, что между мужчинами вряд ли могут быть личные разногласия, если один из них "прям подчинен другому".

Он также намекнул, что Зеленский принял правильное решение, заменив Залужного.

Напомним, новости о разногласиях между президентом Владимиром Зеленским и тогда действующим главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным появились еще давно. Об этом писало еще в июле 2022 года. Подробнее об этом - в материале.

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