ua en ru
Пн, 26 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Кулеба призвал украинцев за границей вернуться и помочь стране в войне с Россией

Понедельник 26 февраля 2024 22:56
UA EN RU
Кулеба призвал украинцев за границей вернуться и помочь стране в войне с Россией Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Граждан Украины, которые выехали из страны после полномасштабной войны, пригласили вернуться и помощь защищать Родину от российской агрессии.

Как сообщает РБК-Украина, об этом в интервью The Irish Times заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уважаем индивидуальный выбор каждого человека, но мы также призываем всех украинцев, которые выехали из страны с начала полномасштабного вторжения, рассмотреть возможность возвращения домой", - подчеркнул Кулеба.

По словам министра, он понимает, что некоторые люди не могут иметь возможность вернуться из-за состояния здоровья или других обстоятельств.

"Но тех, кто имеет выбор, мы приглашаем вернуться и помочь Украине бороться и выжить своим непосредственным личным вкладом", - добавил глава МИД.

Стоит заметить, что всего с начала полномасштабного вторжения из Украины выехали более 6 миллионов граждан.

Мобилизация украинцев за границей

Напомним, еще в конце декабря прошлого года министр обороны Украины Рустем Умеров заявил о том, что в стране обсуждают возможность призыва военнообязанных украинцев за границей.

После этого министр внутренних дел Эстонии Лаури Ляэнеметс рассказал, что его страна готова выдавать Украине военнообязанных мужчин.

Позже он уточнил, что такой возможности у страны пока нет и для этого как минимум необходимо решение правительства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МИД Украины Дмитрий Кулеба Война России против Украины
NEWS
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
Последствия Авдеевки. Почему ВСУ вышли из Ласточкино и на что теперь нацелилась РФ
DAILY
Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Что Россия планирует на фронте весной и когда Украина сможет перейти к контрнаступлению