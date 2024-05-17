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Зеленский о переговорах с Россией: партнеры не подталкивают, но в атмосфере мира это есть

Украина, Пятница 17 мая 2024 11:18
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Зеленский о переговорах с Россией: партнеры не подталкивают, но в атмосфере мира это есть Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Милан Лелич, Наталья Юрченко

Партнеры не подталкивают Украину к переговорам с Россией. Украина выбрала площадку для дипломатии - это саммит мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.

"Партнеры не толкают нас. Хотя мне кажется, что в атмосфере мира это есть. И здесь нам нужно быть просто очень устойчивыми и сильными. И выбрана сегодня правильная площадка, где у нас есть инициатива - саммит мира", - заявил глава государства.

Саммит мира

Президент отметил, что в результате проведения саммита мира Украина хочет получить совместное коммюнике. Оно должно касаться нескольких сфер - энергетической, включая ядерную, гуманитарную, судоходство и т.д.

"Хотим получить свободное судоходство. Любые грузы по украинскому морю без риска. Это и безопасность людей в Одессе и вообще на Юге. Потому что они бьют по портам - это и инфраструктура, и море, и экономика. И еще сделать серьезный шаг по поводу толчка к обмену пленными. В гуманитарном аспекте обмен пленных - это двойной вопрос, как и с энергетикой", - объяснил президент.

По его словам, в вопросе обмена пленных идет речь также и о возвращении детей.

"Если у нас будет серьезное количество стран и будет соответствующее коммюнике, я считаю, это будет наше дипломатическое преимущество. После этого можно организовывать уже площадки в тех или иных странах, где технически будет проработан каждый из этих пунктов. И тогда уже этот план давать представителям России", - добавил Зеленский.

Президент отметил, что согласование пунктов формулы мира должно быть похоже на "зерновое соглашение". Тогда план согласовали с ООН и Турцией, а они отдельно согласовали этот план с РФ. По мнению Зеленского, важно, чтобы было не две страны, иначе россияне "выпрыгнут", как это было с "зерновым коридором".

"Было очень тяжело. И потому вот такой план по этим трем пунктам. Если нам удастся, это точно открывает путь к следующей встрече, где все другие важные вещи должны быть разработаны", - подчеркнул гарант.

Зеленский отметил, что перед тем как говорить с РФ, нужно, чтобы был детальный план, согласованный всем миром.

"Работаем по разным направлениям. Я разговариваю с лидерами. Дипломатами Андрей Ермак занимается. Вчера он презентовал с Расмуссеном в Дании аналитический документ по Украине в НАТО. И в Брюсселе он с нашей командой встречался со многими послами, включая Китай и Глобальный Юг, по саммиту ", - отметил президент.

Переговоры с Россией

Напомним, что Украина и Россия провели ряд раундов переговоров в начале полномасштабного вторжения в 2022 году. Они проходили в Беларуси и Стамбуле. Однако добиться договоренностей не удалось.

Позже украинские и западные СМИ сообщали, что Украина отказалась согласовывать требования России, фактически являвшиеся капитуляцией.

Украина готовит саммит мира, который состоится в Швейцарии в июне. Это будет дипломатическая площадка для стран, где обсудят возможности мира в Украине.

Что известно о саммите мира и какие планы Украины - читайте в нашем материале.

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