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Австралія відправить бронетехніку в Україну після запиту Зеленського

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Україна, П'ятниця 01 квітня 2022 08:48
Австралія відправить бронетехніку в Україну після запиту Зеленського Фото: допомога Україні від Австралії включатиме БТР Bushmaster (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Австралія направить в Україну бронетехніку місцевого виробництва на прохання президента Володимира Зеленського. Прем'єр-міністр Австралії Скотт Моррісон заявив, що будуть направлені машини Bushmaster.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Ми не просто відправляємо наші молитви, ми відправляємо нашу зброю, ми відправляємо наші боєприпаси, ми відправляємо нашу гуманітарну допомогу, ми відправляємо все це і бронежилети", - сказав Моррісон.

За його словами, допомога буде відправлена військово-транспортними літаками Boeing C-17. "Ми збираємося відправити наші бронетранспортери, а також наші "Бушмастери", - сказав він.

Зеленський попросив бронетехніку, виступаючи в парламенті Австралії по відеозв'язку в четвер, заявивши, що "ми повинні тримати озброєними тих, хто бореться з цим злом".

"У вас є дуже хороша БТР "Бушмастер", яка може істотно допомогти Україні, і інша техніка, яка може зміцнити наші позиції в озброєнні, - сказав Зеленський. - Якщо у вас є можливість поділитися цим з нами, ми були б дуже вдячні".

Зеленський також закликав до подальших санкцій проти Росії.

Bushmaster розрахований на перевезення і підтримку відділення піхоти з дев'яти осіб з місцем для ще одного. Він повністю кондиціонований і може працювати автономно протягом трьох днів.

Нагадаємо, Росія вторглася в Україну 24 лютого. Про те, що відбувається прямо зараз, читайте в текстовому онлайні РБК-Україна.

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