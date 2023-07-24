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Кулеба призвал Африку и Азию присоединиться к ответу на продовольственный терроризм РФ

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Елизавета Драбкина

Странам Африки и Азии следует присоединиться к глобальному ответу на продовольственный терроризм, который Россия создает тем, что атакует украинские склады с зерном и препятствует экспорту.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Он напомнил, что страна-агрессор ночью атаковала еще одно украинское зернохранилище.

Кулеба отметил, что, держа в заложниках 400 миллионов человек, Россия пытается добиться уступок.

"Я призываю все страны, особенно страны Африки и Азии, которые больше всех страдают от роста цен на продовольствие, к объединенному глобальному ответу на продовольственный терроризм", - написал министр.

Обстрел Одессы и области

После выхода из "зернового соглашения" Россия почти каждую ночь атакует юг Украины. Захватчики применяют для ударов по Одесской, Николаевской и Херсонской областям ракеты разных типов и дроны-камикадзе. В результате вражеских обстрелов не только повреждены порты и другая инфраструктура, но также погибают и получали ранения мирные жители.

Всю прошлую неделю россияне атаковали портовую инфраструктуру Одессы и области. Страдали не только порты, но и жилые дома.

К примеру, во время вчерашней атаки на Одессу пострадали 22 человека, один погиб. Также был частично разрушен Спасо-Преображенский собор.

Сегодня ночью захватчики нанесли удар с использованием "Шахедов" по Дунайским портам. В результате атаки есть повреждение инфраструктуры. В порту "Рени" были разрушены три склада с зерном. Также пострадали шесть человек.

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Дмитрий КулебаАфрикаАзиязерновой коридор