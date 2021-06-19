Кулеба виступив за посилення співпраці ВМС країн НАТО та України в Чорному морі

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску провели зустріч на полях Анталійського дипломатичного форуму. Дипломати обговорили можливість посилення співпраці країн НАТО та України в Чорному морі.

Так, Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України. Він також запропонував оцінити можливості посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.