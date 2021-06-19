RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Кулеба виступив за посилення співпраці ВМС країн НАТО та України в Чорному морі

Автор: РБК-Україна

Міністри закордонних справ України Дмитро Кулеба та Румунії Богдан Ауреску провели зустріч на полях Анталійського дипломатичного форуму. Дипломати обговорили можливість посилення співпраці країн НАТО та України в Чорному морі.

Про це повідомили у прес-службі МЗС.

Так, Кулеба ініціював обговорення подальших кроків на шляху євроатлантичної інтеграції України. Він також запропонував оцінити можливості посилення співпраці військово-морських сил країн-членів НАТО та України в басейні Чорного моря.

Сторони також обговорили широке коло питань двосторонніх відносин, від проведення найближчим часом двосторонніх консультацій з питань освіти та розвитку прикордонної інфраструктури до створення нових можливостей у торгівлі та інвестиціях між Україною та Румунією.

Раніше повідомлялося, що у п'ятницю вранці, 18 червня, в Одеський порт зайшли два кораблі НАТО.

Крім того, нещодавно Військово-морські сили України та Королівства Великої Британії провели спільні навчання PASSEX в акваторії Чорного моря.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОЧорне море