Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": не можна змінити географію

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба прокоментував заяву МЗС Білорусі про призупинення участі в ініціативі ЄС "Східне партнерство". Україна продовжить підтримувати народ Білорусі, який належить до європейської сім’ї.
Про це міністр написав у своєму Twitter.
"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію", - заявив міністр.
Як зазначив Кулеба, білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів.
"Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - додав він.
Нагадаємо, МЗС Білорусі заявило, що країна призупиняє свою участь в ініціативі ЄС"Східне партнерство". Крім того, Білорусь відкликала свого постпреда при ЄС для консультацій.
Раніше Європейський союз запровадив секторальні санкції проти Білорусі. Санкції ввели у відповідь на серйозні порушення прав людини в Білорусі і жорстокі репресії, в тому числі за примусову посадку літака Ryanair в Мінську для затримання опозиційного журналіста Романа Протасевича.