Кулеба про вихід Білорусі зі "Східного партнерства": не можна змінити географію

"Можна заявити про вихід зі "Східного партнерства", але не можна змінити географію", - заявив міністр.

Як зазначив Кулеба, білоруський народ історично належав і належить до нашої європейської сім’ї народів.

"Ми продовжимо його підтримувати, скільки б часу не зайняло виправлення історичних помилок Олександра Лукашенка", - додав він.