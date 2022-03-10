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Кулеба про вступ України в ЄС: це не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО

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Київ, Четвер 10 березня 2022 15:59
Кулеба про вступ України в ЄС: це не погіршить ситуацію, Путін зациклений на НАТО Фото: міністр закордонних справ Дмитро Кулеба (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба запевнив, що вступ України ЄС ніяким чином не погіршить ситуацію в Україні. Оскільки російський президент Путін зациклений на прагненнях нашої країни до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на авторську колонку глави МЗС для Financial Times.

"Я хочу звернутися до скептиків, які досі вважають, що членство України в ЄС – це питання, яке має мати якесь відношення до Росії. Насправді, сам Путін зациклений на наших прагненнях до НАТО, але не на нашому вступі до ЄС. Аргумент про те, що надання Україні членства в ЄС може нібито якось погіршити ситуацію, є непереконливим. Я закликаю всіх, хто досі дотримується такої точки зору, відкинути цю логіку", - зазначив Кулеба.

Зазначимо, сьогодні Литовський Сейм одноголосно підтримав резолюцію, в якій закликають ЄС негайно надати Україні статус кандидата на вступ і почати переговори про членство.

Додамо, країни-учасники Європейського Союзу зберуться на саміт у Версалі 11 березня. Україна заявила, що розраховує на їх підтримку щодо свого членства у ЄС.

Нагадаємо, 28 лютого президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна звернулася до Європейського Союзу щодо приєднання до блоку. Зокрема, за новою спеціальною процедурою.

Разом з тим лідери восьми країн Євросоюзу підтримали негайне надання Україні перспективи вступу.

1 березня Європарламент рекомендував надати Україні статус кандидата в члени ЄС.

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