Кулеба: уверен, что страны НАТО удвоят усилия по производству оружия для Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провел переговоры с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Одной из тем обсуждений было увеличение производства оружия в странах Альянса для поддержки нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на украинского министра в Twitter .

"Сегодня мы с Йенсом Столтенбергом обсудили, что еще НАТО может сделать в ближайшем будущем для усиления помощи Украине в области безопасности. Уверен, что союзники по НАТО удвоят усилия по увеличению производства оружия и боеприпасов для поддержки Украины и пополнения своих запасов", - написал глава МИД Украины по итогам переговоров.

Напомним, ранее стало известно, что Германия возобновит производство боеприпасов для зениток Gepard, которые передали Украине.

Также мы писали, что, по информации СМИ, Великобритания хочет начать производить оружие и транспортные средства в Украине. Об этом уже ведутся переговоры.

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