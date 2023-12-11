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Кулеба впервые с начала полномасштабной войны встретится с главой МИД Венгрии

Фото: министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретится с венгерским коллегой Петером Сийярто. Это будет первая их встреча с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Кулебы перед заседанием Совета ЕС по иностранным делам.

"Сегодня я встречусь с министром иностранных дел Венгрии. Это будет наша первая личная встреча с начала полномасштабного вторжения", - сказал украинский министр.

По словам Кулебы, встреча означает, что Украина продолжает говорить с Венгрией, в том числе и накануне саммита лидеров ЕС.

"Мы продолжаем диалог и говорим с Венгрией. И как я сказал, Украина изменила свое законодательство относительно образования и использования языков национальных меньшинств таким образом, как этого хотела Венгрия. Этот факт должен уважаться", - подчеркнул глава МИД.

Он добавил, что в решении Европейской комиссии были четкие условия о том, что Украина должна привести законодательство в соответствие с рекомендациями Венецианской комиссии. Кулеба подчеркнул, что все ключевые рекомендации Венецианской комиссии были выполнены.

Венгрия блокирует движение Украины в ЕС

Напомним, 14-15 декабря пройдет саммит лидеров стран ЕС. На нем будут обсуждаться несколько вопросов, касающихся Украины. В частности, начало переговоров о вступлении в ЕС, а также предоставление 50 млрд евро экономической поддержки и выделение еще 20 млрд евро на армию Украины. Кроме того, на повестке дня новый пакет санкций против России.

По данным СМИ, Венгрия будет блокировать все, что связано с поддержкой Украины. Президент Владимир Зеленский, находясь в Аргентине, смог пообщаться с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном в преддверии саммита лидеров ЕС.

Европейские СМИ предполагают, что из-за Венгрии начало переговоров о вступлении Украины может быть отложено на март 2024 года.

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МИД УкраиныВенгрияДмитрий Кулеба