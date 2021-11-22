Кулеба про можливість вторгнення РФ: чи задіє Путін цю опцію, залежатиме від кількох факторів

Нова наступальна операція Російської Федерації проти України є однією з опцій на розгляді керівництва РФ і особисто президента Володимира Путіна. Україна закликає не піддаватися на провокації, в тому числі в інформаційному просторі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу "Україна 24".