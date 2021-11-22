Кулеба про можливість вторгнення РФ: чи задіє Путін цю опцію, залежатиме від кількох факторів

Нова наступальна операція Російської Федерації проти України є однією з опцій на розгляді керівництва РФ і особисто президента Володимира Путіна. Україна закликає не піддаватися на провокації, в тому числі в інформаційному просторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телеканалу "Україна 24".
Чи залучить Путін військову опцію, залежатиме від кількох факторів, вважає міністр.
"Перший: від сили, спокою і витримки України. Друге: від скоординованості і сили дій наших партнерів. Ми працюємо над обома факторами і я закликаю всіх не панікувати, але зберігати пильність і не вестися на жодні провокації, особливо в інформаційному просторі", - заявив він.
Нагадаємо, голова Генерального управління розвідки Кирило Буданов попередив про можливе вторгнення Росії вже на початку 2022 року.
Він також показав можливі сценарії наступу російських військ на територію України.