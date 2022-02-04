Кулеба про можливий фейк від Росії: немає нічого, чого вона б не могла зробити

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба не здивований інформацією з США про те, що Росія може скористатися фейковим відео як приводом для вторгнення. На його думку, немає нічого, чого вона б не могла зробити, щоб спровокувати війну.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю на CNBS .

За його словами, США попередили Україну про те, що у них є така інформація, незадовго до її офіційного оприлюднення представником Держдепартаменту Недом Прайсом.

"Тепер ми з нетерпінням чекаємо подробиць. Але якщо ви запитаєте мене, чи є щось, чого Росія не могла б зробити, щоб спровокувати війну, моя відповідь буде негативною. Все можливо, і ми повинні враховувати всі ризики", - додав Кулеба.