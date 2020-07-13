Кулеба про внесення України до "зеленого" списку ЄС з 14 липня: шансів немає

Європейський союз 14 липня перегляне так званий "зелений" список країн, громадянам яких дозволено вільний в'їзд до країн ЄС. На сьогодні немає шансів, що Україна потрапить до цього списку в найближчий перегляд.

Про це в інтерв'ю "Сегодня" розповів міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

За його словами, в України немає шансів потрапити в цей список з 14 липня, оскільки ситуація з коронавірусом в країні "м'яко кажучи, набагато гірша, ніж потрібна".

"Але ми в МЗС зробили все, щоб допомогти МОЗ налагодити діалог з ЄС, увійти у внутрішні процедури і механізми взаємодії з ЄС, щоб українська сторона мала можливість надавати максимально динамічно повну інформацію не тільки про цифри, але і про ті заходи, які ми застосовуємо в Україні для боротьби з коронавірусом", - зазначив Кулеба.

Відзначимо, для включення до цього списку кількість хворих на коронавірус на 100 тис. в Україні має бути рівний або менше 16 хворих на 100 тисяч. При цьому на сьогодні в самому ЄС середній показник 16,3, в Україні - 62,4.

Нагадаємо, з 1 липня Євросоюз можуть вільно потрапити громадяни країн, які входять до "зеленого" списку; при цьому є кілька категорій, які все ж можуть потрапити в ЄС.

Минулого тижня МОЗ оновив український список країн "червоної зони".