Кулеба посетил Гонконг, призвал закрыть России пути для обхода санкций

Во время визита глава ведомства встретился с главой администрации Специального Административного Района (САР) Гонконг Джоном Ли. Стороны подняли вопрос новых возможностей для торговли и инвестиций в контексте восстановления Украины.

Также во время разговора Кулеба призвал администрацию Гонконга принять меры, чтобы лишить Россию и компании врага использовать САР для обхода санкций.

"Глава МИД Украины отметил, что эти ограничительные меры необходимы для ослабления потенциала России к ведению войны и убийства людей в Украине. Министр подчеркнул, что российские махинации не должны портить репутацию Гонконга как высокоразвитой либеральной экономики, которая основывается на непоколебимом уважении к верховенству права", - добавляет МИД.

В частности стороны обсудили вопросы защиты прав граждан Украины на территории Гонконга.

Позже Кулеба встретился с представителями гонконгского бизнеса.

Визит о. Кулебы в Китай

23 июля Кулеба прибыл в Китай по приглашению своего китайского коллеги Ван И. Там он обсуждал вопросы войны Российской Федерации против Украины, а также двусторонние отношения Киева и Пекина.

По словам президента Владимира Зеленского, Киев получил сигнал о том, что Китай поддерживает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Более подробно о визите Кулебы - в материале РБК-Украина.