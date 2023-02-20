Кулеба отменил поездку в Брюссель на фоне возможного визита высоких гостей в Киев

Глава МИД Дмитрий Кулеба отменил поездку ранее анонсированную поездку в Брюссель, где он должен был встретиться с европейскими министрами иностранных дел. Это произошло на фоне возможного визита высоких гостей в Киев.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебы.

"Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня присутствовать на FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД - ред.), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", - написал Кулеба.

Что этому предшествовало

Напомним, сегодня утром в Киеве перекрыли центр города для автомобилей. В частности, сообщалось о перекрытии движения транспорта на бульваре Леси Украинки, проспекте Победы, а также на Шулявском мосту, а также возле посольства США.

Между тем, в МИД Украины заявили, что ожидают кого-то из "главных" западных партнеров Украины, однако пока сохраняют интригу. В сети же до этого были опубликованы кадры с передвигавшимся по столице кортежем.

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