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Кулеба ответил на призывы Эрдогана к Украине "смягчить подход" по "зерновой сделке"

Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Украина не будет идти на уступки в вопросе возобновления "зерновой сделки", как этого захотел президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после встречи с российским диктатором Владимиром Путиным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

Министр отметил, что украинские дипломаты контактировали с турецкой стороной перед встречей Эрдогана с Путиным в Сочи и "четко все разъяснили". 

"Наша позиция справедлива - мы не должны быть дальше заложниками российского шантажа, когда Россия создает проблемы, а потом приглашает всех их решать", - добавил Кулеба. 

Он подчеркнул, что Украина рассчитывает услышать, что привезли турецкие коллеги из Сочи, и узнать все детали, а потом принимать решения. 

"Но однозначно, что мы будем стоять на защите всех принципиальных позиций, в том числе насчет санкционного давления на Россию", - уточнил глава МИД. 

Что сказал Эрдоган

Напомним, сегодня, 4 сентября, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел встречу с российским диктатором Владимиром Путиным в Сочи. Одной из главных тем обсуждений стала "зерновая сделка". 

По итогам встречи турецкий лидер заявил, что Украине якобы следует смягчить подход для того, чтобы возобновить действие инициативы

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