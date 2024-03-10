Кулеба ответил Папе Римскому: призываю не повторять ошибок и поддержать Украину

"Наш флаг - желто-голубой. Это флаг, под которым мы живем, умираем и побеждаем. Мы никогда не поднимем никаких других флагов", - отметил Кулеба.

Министр подчеркнул, что стратегия Ватикана относительно белого флага тянется еще с первой половины ХХ века.

"Призываю не повторять ошибок прошлого и поддержать Украину и ее народ в справедливой борьбе за свою жизнь. Самый сильный тот, кто в битве между добром и злом стоит на стороне добра, а не пытается поставить их в один ряд и назвать это "переговорами", - подчеркнул Кулеба.

Глава МИД поблагодарил Папу Франциска за его постоянные молитвы за мир.

"Продолжаем надеяться, что после двух лет разрушительной войны в сердце Европы Понтифик найдет возможность осуществить Апостольский визит в Украину, чтобы поддержать более миллиона украинских католиков, более пяти миллионов греко-католиков, всех христиан и всех украинцев", - подчеркнул он.

Что предшествовало

Папа Римский Франциск сделал неожиданное заявление о войне на территории Украины. Согласно записи интервью, которая должна выйти только 20 марта, понтифик заявил, что самый сильный тот, кто "смотрит на ситуацию, думает о людях, имеет мужество поднять "белый флаг" и "ведет переговоры".

Следует объяснить, что Франциск и раньше призвал к дипломатическому урегулированию войны между Украиной и Россией, впрочем, в этом случае он впервые фактически призвал Киев сдаться.

Заявление Франциска вызвало осуждение со стороны президента Латвии Эдгарса Ринкевичса, заявившего, что перед злом нельзя капитулировать.

Тем временем в Ватикане уже оправдались за слова понтифика и отметили, что Папа Римский имел в виду не капитуляцию Киева, а диалог путем переговоров.

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