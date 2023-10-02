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Кулеба о выборах в Словакии: пока рано говорить, как они повлияют на Украину

Фото: министр иностранных дел Дмитрий Кулеба (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Первые выводы по поводу влияния парламентских выборов в Словакии можно будет делать после формирования коалиции.

Об этом заявил министр иностранных блюд Украины Дмитрий Кулеба, сообщает корреспондент РБК-Украина.

"Мы уважаем выбор словацкого народа. Но сейчас слишком рано утверждать, как именно результат выборов будет влиять на позицию Словакии", - сказал он на совместном брифинге вместе с главой дипломатии ЕС Жозепом Боррелем перед заседанием совета министров ЕС в Киеве.

По его словам, нужно дождаться формирования коалиции. "И после этого, уже глядя на состав этой коалиции, можно будет делать первые выводы", – добавил Кулеба.

Выборы в Словакии

Поддержка Украины со стороны ЕС столкнулась с новой проблемой после того, как 30 сентября на выборах в Словакии победил симпатизирующий России кандидат. Роберт Фицо подверг критике санкции ЕС против России и пообещал прекратить военную помощь Украине.

Напомним, 30 сентября в Словакии состоялись выборы, на которых больше всего голосов получила антиукраинская партия Smer-SD бывшего премьера Роберта Фицо.

Второе место заняла проевропейская политсила "Прогрессивная Словакия", выступающая за поддержку Украины в войне против России, а на третьем месте оказалась политическая сила HLAS Пеллегрини. Она может вступить в коалицию как с прозападными, так и пророссийскими силами.

Почему выборы в Словакии важны для Украины – читайте в материале РБК-Украина.

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Дмитрий Кулеба