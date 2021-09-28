Кулеба: Угорщина могла укласти контракт з "Газпромом", який би включав транзит через Україну

Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Угорщина могла укласти не менш економічно-вигідний контракт з російським "Газпромом". При цьому він міг передбачати транзит газу через територію України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телеканал "Дом" .

"Ми ж не заперечуємо право Угорщини укладати угоди з "Газпромом". Але ми чітко бачимо, що Угорщина могла б укласти не менш економічно-вигідний контракт, який би включав транзит через Україну", - зазначив глава української дипломатії.

За словами Кулеби, питання виключення України зі схеми транзиту було вимогою Російської Федерації, на яку Угорщина пристала.

Як відомо, Угорщина підписала контракт з "Газпромом" про поставки 4,5 млрд кубометрів газу в обхід України. Угода передбачає поставку 3,5 млрд кубометрів газу через територію Сербії, а ще мільярд кубометрів - через Австрію. Контракт діятиме 15 років.

Кулеба назвав цей контракт "ударом", на який Україна "буде відповідати".

Раніше повідомлялося, що голови МЗС Угорщини Петер Сіярто таку позицію України вважає серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини.