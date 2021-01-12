Кулеба про врегулювання на Донбасі: з дня на день дізнаємося настрої у Кремлі

У питанні врегулювання на Донбасі найближчими днями проясниться динаміка подальшого процесу. Зокрема, стануть відомі настрої в російському Кремлі.

Про це в ефірі телеканалу "1+1" заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

За його словами, найближчими днями будуть відбуватися процеси на різних дипломатичних рівнях. Він вважає, що це покаже готовність Росії до переговорів на початку 2021 року, а також якою буде динаміка подальшого процесу.

"Тому буквально з дня на день ми дізнаємося настрої у Кремлі, і побачимо, чи налаштовані вони все-таки говорити і вирішувати питання, або говорити і заговорювати питання", - зазначив Кулеба.

Нагадаємо, раніше Кулеба розповів, що російська сторона займає вичікувальну позицію, щоб вирішити питання Донбасу на своїх умовах. Тим не менш, він упевнений, що вікно можливостей для переговорів з Москвою не закрито.

Тим часом на Донбасі в результаті обстрілів противника українські військові зазнали чергових втрат. Вчора в районі Пісків загинув військовослужбовець, і українська сторона направила ноту ОБСЄ у зв'язку з черговим порушенням режиму тиші.