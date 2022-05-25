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Кулеба дорікнув НАТО за бездіяльність у час агресії РФ

Фото: Дмитро Кулеба (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Фактично Північноатлантичний альянс не зважився на жоден крок для протистояння російській агресії проти України.

Про це в Давосі заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Очільник українського МЗС охарактеризував позицію НАТО в українсько-російській війні як "фактично бездіяльність". Поки альянс повністю самоусунувся на задній план, Кулеба похвалив Євросоюз за "революційне" рішення підтримати Україну.

"НАТО як альянс, як організація повністю відсунута на другий план і фактично нічого не робить. Мені прикро казати про це", – зізнався дипломат.

Кулеба пригадав, що на початку війни в суспільній думці побутувало уявлення про сильне НАТО та ЄС, який "здатен лише висловлювати різні рівні занепокоєння". Та війна, на його думку, стала випробуванням, яке "зірвало маски".

Міністр поставив у приклад Євросоюз, який ухвалив низку новаторських рішень. Частину з них, імовірно, "самі вони не очікували схвалити". Водночас Кулеба визнав, що Україна отримує допомогу від низки членів НАТО.

До слова, генсек НАТО порадив членам альянсу не торгувати безпекою задля економічних вигод.

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